29-річний колумбієць із позивним С4 приїхав в Україну наприкінці 2024 року, щоб воювати на боці української армії. Каже, що "війна в нього в крові" адже його батько у Колумбії працював поліцейським. Рішення приїхати С4 ухвалив після того, як побачив відео зруйнованих українських міст та людей, які втратили домівки.
Боєць служить у 13-й бригаді Національної гвардії "Хартія". На початку 2025 року він отримав обмороження обох ніг — це сталося в окопах на Харківщині. Попри сильний біль і набряки, С4 ще майже тиждень залишався на позиціях. Зараз він проходить лікування в Чернівцях і готується повернутися на фронт. Про шлях колумбійця на війні – у матеріалі Суспільне Чернівці.
Читати ще