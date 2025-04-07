Британія може закрити сотні держустанов. Яка причина

У Великій Британії можуть закрити сотні державних установ, оскільки влада прагне реформувати державу, щоб скоротити витрати і підвищити продуктивність у так званій “новій ері глобальної нестабільності”.

Про це повідомляє Reuters.

Як пояснює агенція, у Британії існують сотні квазі-автономних неурядових організацій — quangos. Вони фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами, і включають такі державні органи, як Виконавчий комітет з охорони здоров'я та безпеки, Network Rail та Міграційний консультативний комітет.

“Кожне кванго в уряді буде переглянуто з метою закриття, злиття або повернення функцій до (урядових) департаментів, якщо його подальше існування не може бути виправданим”, — йдеться в заяві уряду, опублікованій у понеділок, 7 квітня.

Як відзначає Reuters, Британія зараз перебуває в режимі “затягування пасків”: міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил, а також боротися з наслідками тарифів президента США Дональда Трампа, які знизили прогнози економічного зростання.

Уряд попередив, що глобальна нестабільність означає, що він повинен йти “далі і швидше” у своїх реформах бюрократії.

Минулого місяця прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ліквідує NHS Англії — орган, що здійснює нагляд за системою охорони здоров'я, і повертає його функції в урядовий департамент охорони здоров'я, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів.

Уряд заявив, що реформа не торкнеться деяких галузей, наприклад, тих, які займаються контролем за діяльністю уряду або захистом верховенства права.