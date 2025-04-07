Перейти до основного змісту
Британія може закрити сотні держустанов. Яка причина
ВЕЛИКА БРИТАНІЯПОЛІТИКАЕКОНОМІКАПОДІЇСВІТЕКОНОМІКАПОЛІТИКА

Британія може закрити сотні держустанов. Яка причина

Олена Богданьок
Розмір шрифту
Британія може закрити сотні державних органів
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на пресконференції 3 березня 2025 р. REUTERS/ADRIAN DENNIS

У Великій Британії можуть закрити сотні державних установ, оскільки влада прагне реформувати державу, щоб скоротити витрати і підвищити продуктивність у так званій “новій ері глобальної нестабільності”.

Про це повідомляє Reuters.

Як пояснює агенція, у Британії існують сотні квазі-автономних неурядових організацій — quangos. Вони фінансуються платниками податків, але не контролюються міністрами, і включають такі державні органи, як Виконавчий комітет з охорони здоров'я та безпеки, Network Rail та Міграційний консультативний комітет.

“Кожне кванго в уряді буде переглянуто з метою закриття, злиття або повернення функцій до (урядових) департаментів, якщо його подальше існування не може бути виправданим”, — йдеться в заяві уряду, опублікованій у понеділок, 7 квітня.

Як відзначає Reuters, Британія зараз перебуває в режимі “затягування пасків”: міністр фінансів Рейчел Рівз намагається дотримуватися своїх фіскальних правил, а також боротися з наслідками тарифів президента США Дональда Трампа, які знизили прогнози економічного зростання.

Уряд попередив, що глобальна нестабільність означає, що він повинен йти “далі і швидше” у своїх реформах бюрократії.

Минулого місяця прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що ліквідує NHS Англії — орган, що здійснює нагляд за системою охорони здоров'я, і повертає його функції в урядовий департамент охорони здоров'я, щоб заощадити сотні мільйонів фунтів.

Уряд заявив, що реформа не торкнеться деяких галузей, наприклад, тих, які займаються контролем за діяльністю уряду або захистом верховенства права.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок