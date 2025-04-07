Сербія отримає новий уряд до 18 квітня. Прем'єр-міністром стане політичний новачок Джуро Макут.

Про це оголосив у неділю, 6 квітня, президент Александр Вучич, повідомляє Politico.

“Перед новим урядом стоятиме велике завдання — продовжувати зберігати мир і стабільність, діяти терпляче і витримано. Уряд повинен мати чітку орієнтацію на майбутнє, і наше бажання і намір — повернути Сербію на п'єдестал переможця і країни з найбільш швидкозростаючою економікою до кінця року”, — заявив Вучич.

Попередній уряд пішов у відставку в березні після багатомісячного руху протесту, спричиненого смертельним обвалом даху на залізничному вокзалі. Протестувальники звинувачували владу у корупції і відступі від демократичних норм.

Новий прем'єр-міністр, ендокринолог без політичного досвіду, ймовірно, буде на посаді щонайменше до 2027 року, коли в Сербії відбудуться одночасні парламентські та президентські вибори. Законодавці мають затвердити його до 18 квітня, інакше вони ризикують створити підґрунтя для дострокових виборів.

Парламент Сербії 19 березня відправив у відставку Кабінет міністрів прем'єра Мілоша Вучевича після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді.

Після цього розпочався 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий склад Кабміну не буде обрано, то в Сербії відбудуться парламентські вибори.

Уряд Мілоша Вучевича було обрано 2 травня 2024 року. Сам прем'єр-міністр оголошував про відставку ще 28 січня 2025-го на тлі студентських протестів.

Президент Сербії Александр Вучич на тлі триваючих у країні протестів заявляв, що готовий до проведення виборів у найближчі три-чотири місяці у разі, якщо цього вимагатиме опозиція.

Чому розпочались масові протести у Сербії

Освітян та студентів затримали під час масових протестів у звʼязку з обвалом у листопаді 2024-го бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Нові-Саді, через що загинуло 15 людей. Їхнє звільнення було однією з ключових вимог демонстрантів включаючи оприлюднення усіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу.

Після тиску громадськості і протестів 13 грудня уряд Сербії опублікував 195 документів, пов’язаних з реконструкцією головного залізничного вокзалу в Нові-Саді .

Організація Transparency Serbia та будівельний факультет стверджують, що це не повна документація.

Незадовго до кінця року Вища прокуратура в Новому Саді, відповідальна за розслідування падіння навісу, опублікувала додаткову документацію, яка, за їхніми словами, є “всією наявної документацією та інформацією, зібраною під час попереднього розслідування та слідчого процесу”.