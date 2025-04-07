Майже рік в Шевченківському районному суді Києва тривають засідання у справі вбивства 16-річного Максима Матерухіна. Це сталося 7 квітня 2024-го на київському фунікулері. Обвинувачений — працівник Управління державної охорони (УДО) Артем Косов. За рік суд заслухав всіх свідків у справі, дослідив докази, а Косову вручили обвинувальний акт. Рідні Матерухіна та прокурори просять дати йому довічне. Адвокати Косова проти, а ще говорять, вирок можливо буде цього року. Суспільне розповідає, що зараз відбувається з цією справою.

Що трапилось на фунікулері

"Я сів посередині у вагоні, мої друзі стояли. До Максима звернувся Косов і запитав: "Ти будеш захищати Україну?". Він сказав: "Буду, коли наступить час", — під час одного з судових засідань пояснював Назар, друг вбитого Максима.

7 квітня 2024-го дев'ятеро підлітків їхали на київському фунікулері. В якийсь момент з ними почав розмовляти на той момент працівник УДО Артем Косов. Зокрема, кажуть вони, питав про те, чи готові вони йти служити. Підлітки намагались не реагувати. Коли фунікулер зупинився на верхній станції, Матерухін і Косов вийшли з нього. Далі, за даними слідства, Косов штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, та отримав смертельний поріз шиї.

На фунікулері разом з Косовим їхав його друг Сергій Бояр. В суді він розповів свою версію подій: перед поїздкою чоловіки випили в одному з закладів: "Ми вживали трошки алкоголю (експертиза це підтвердила — ред), їли, але щоб ми з ніг падали, не було такого. Потім ми зайшли у фунікулер. Я стояв в перших дверях, Артем був за спиною. Він спілкувався з кимось, я чув його голос, але не бачив з ким він говорить. Спілкування було не дружнє. Я так зрозумів, він спілкувався з молоддю чи зауваження їм робив".

Після зупинки фунікулера Бояр, каже, вийшов з вагона і на вулиці чекав Косова. Того довго не було. Врешті він побачив, як з'їжджаються поліція і швидка. Говорить, про те, що вчинив його друг, дізнався вже з телеграм-каналів.

Артема Косова заарештували, а через два дні відправили за ґрати. За місяць йому вручили обвинувальний акт — Косову інкримінують умисне вбивство (п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Також через день після трагедії на фунікулері, Косова звільнили з Управління державної охорони.

Що відбулось за рік судових засідань

9 квітня 2024-го Артему Косову обрали запобіжний захід — тримання під вартою, без застави. Відтоді, його адвокати просять, аби чоловіка відпустили під домашній арешт, але судді відмовляють.

За рік у суді допитали 19 свідків — друзів вбитого Максима Матерухіна, друга Артема Косова, машиністів та працівників фунікулера, пасажирів. Частина з них говорить, що Косов був п'яним, від нього чули перегар.

Весь цей час обвинувачений відмовлявся від коментарів. Не спілкуються з пресою також і його родичі.

"Він поводиться наче нічого не зробив, каже, все було по-іншому. Всі свідки говорять, Косов почав чіплятись до підлітків, до нашого сина", — каже батько загиблого, Олександр Матерухін.

Він розповідає, що 8 квітня 2024-го йому прийшло повідомлення на вайбер: "Добрий день, Олександр, я мама Артема. В нас спільне горе". Матерухіни вважають, це дійсно написала мама Косова.

"В січні цього року, біля канцелярії суду, мама Косова мені сказала: "Перестаньте всім брехати". Я онімів. Перепитав, може ви хочете вибачитись? Вона сказала, що немає за що", — говорить Матерухін.

Прокурори просять для обвинуваченого від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Адвокати з довічним не згідні, сподіваються, до кінця року суд оголосить рішення, та заявляють, що прокурори неналежно готуються до засідань, а свідки начебто плутаються в показах.

"Слова Косова, які він не казав, вони (підлітки — ред) чомусь пам'ятають. Питання в тому, наскільки добре попрацювала зі свідками сторона обвинувачення і чи не надавали свідки неправдивих показань. Артем буде давати покази особисто. Чого я очікую? Верховенства права", — говорить Богдан Кушнір, адвокат Артема Косова.

Коли очікувати вирок

Минулого травня, слідство завершило досудове розслідування і почався розгляд справи по суті.

Попереду колегія суддів, яка має розглядати письмові докази. "Тобто ті, які були здобуті під час досудового розслідування. Наразі згідно з пред'явленим обвинуваченням, санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років, а також довічне позбавлення волі", — каже прокурорка Ірина Васильєва.

Також свою версію подій 7 квітня 2024-го у суді ще має розказати й сам Косов.

Батьки Максима Матерухіна говорять, компенсації у сімʼї Косова не просять, і сподіваються, що цього року почують вирок. Прокурорка Васильєва проте поки не береться прогнозувати, коли саме він може бути.