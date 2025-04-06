Німеччина проведе навчання на випадок нападу Росії на країни НАТО

У вересні 2025 року в Гамбурзі (Німеччина) відбудуться масштабні військові навчання Бундесверу під кодовою назвою "Red Storm Bravo". Мета — підготовка до можливого нападу Росії на держави-члени НАТО.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Навчання стартують 25 вересня і триватимуть три дні. За інформацією медіа, тренування проходитимуть як удень, так і вночі. Основна мета — відпрацювання швидкого перекидання союзницьких сил до східних кордонів Європи.

Як зазначив капітан морського флоту Курт Леонардс, у разі збройної агресії з боку Росії війська НАТО повинні мати змогу оперативно передислокуватися до регіонів потенційного конфлікту. Гамбург, як велике портове місто, відіграє ключову роль у логістиці.

Сценарій навчань також включає переміщення військових частин через місто, надання невідкладної медичної допомоги та евакуацію поранених.

За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) та Бундесверу станом на 28 березня, Росія може створити умови для масштабного воєнного зіткнення з країнами Заходу до кінця поточного десятиліття.

Крім того, 25 березня заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що Росія розглядає до 2045 року 15 можливих сценаріїв військових конфліктів, з яких шість пов’язані з Північною Європою, а ще чотири — з Польщею.