Чи можуть цивільні судді судити військових | ПОДКАСТ У СПРАВАХ ВІЙСЬКОВИХ

Чи можуть судді-цивільні судити військовослужбовців? Чи мають прокурори, які розслідують справи військових, самі бути військовими? Чи потрібні ВСП функції поліції та слідчих?
У новому епізоді подкасту «У справах військових» говоримо про систему військової юстиції, прогалини у системі розслідувань щодо військових, чи дійсно судді надто поблажливі до порушень військових та як зробити розслідування щодо військових ефективними в умовах відсутності часу та кадрів під час повномасштабної війни.
Гості епізоду — Андрій Писаренко, командир мінометної батареї батальйону, «Вовки Да Вінчі», адвокат, а також Руслан Циганков, заступник начальника Центрального управління захисту прав військових МОУ, в минулому – прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Ведуча: Любов Галан, голова та співзасновниця «Принципу».
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