Перейти до основного змісту
Чи можуть цивільні судді судити військових | ПОДКАСТ У СПРАВАХ ВІЙСЬКОВИХ
У справах військовихВідео

Чи можуть цивільні судді судити військових | ПОДКАСТ У СПРАВАХ ВІЙСЬКОВИХ

Анастасія Коріновська
Розмір шрифту

Чи можуть судді-цивільні судити військовослужбовців? Чи мають прокурори, які розслідують справи військових, самі бути військовими? Чи потрібні ВСП функції поліції та слідчих?

У новому епізоді подкасту «У справах військових» говоримо про систему військової юстиції, прогалини у системі розслідувань щодо військових, чи дійсно судді надто поблажливі до порушень військових та як зробити розслідування щодо військових ефективними в умовах відсутності часу та кадрів під час повномасштабної війни.

Гості епізоду — Андрій Писаренко, командир мінометної батареї батальйону, «Вовки Да Вінчі», адвокат, а також Руслан Циганков, заступник начальника Центрального управління захисту прав військових МОУ, в минулому – прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони. Ведуча: Любов Галан, голова та співзасновниця «Принципу».

Слухайте "У справах військових" на зручних для вас подкаст-платформах:

Spotify

SoundCloud

Apple Podcasts

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок