Папа Римський вперше після виписки з лікарні з'явився на публіці

Папа Римський Франциск у неділю, 6 квітня, вперше з'явився на публіці після того, як два тижні тому був виписаний з лікарні після лікування від двосторонньої пневмонії.

Про це повідомляє Reuters.

Понтифік в'їхав в неділю на площу Святого Петра у Ватикані в інвалідному візку, щоб привітати радісний натовп, пише агенція.

Як пишуть Vatican News, ще захриплим голосом він сказав: “Благодатної всім неділі! Щиро всім дякую!”.

Зазначається, що Папа приєднався до учасників паломництва.

88-річний Франциск не з'являвся на публіці з 23 березня, коли він виступив з коротким привітанням перед випискою з римської лікарні “Джемеллі” після більш ніж п'яти тижнів найсерйознішої кризи зі здоров'ям за 12 років свого папства.

Що відомо про госпіталізацію Папи Римського

88-річний Папа був госпіталізований в римську лікарню "Джемеллі" 14 лютого після того, як кілька днів відчував труднощі з диханням, а згодом у нього була діагностована пневмонія в обох легенях.

Ватикан вперше описав його стан як критичний в суботу, 22 лютого, повідомивши, що в той день він потребував додаткового кисню і переливання крові.

Подвійна пневмонія — це серйозна інфекція, яка може викликати запалення і рубцювання обох легень, що ускладнює дихання. Ватикан описав інфекцію Папи як “складну” і заявив, що вона була викликана двома або більше мікроорганізмами.

Франциск, який є Папою Римським з 2013 року, особливо схильний до легеневих інфекцій, оскільки в молодості переніс плеврит і йому видалили частину однієї легені.

Франциск не з'являвся на публіці з моменту госпіталізації, що стало найдовшою його відсутністю на публіці з моменту початку його папства в березні 2013 року.

6 березня понтифік надіслав вірянам аудіозвернення.