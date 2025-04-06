США анулюють візи всім громадянам Південного Судану

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати анулюють всі візи, які мають власники паспортів Південного Судану.

Про це Рубіо повідомив у соцмережі Х у неділю, 6 квітня.

“Я вживаю заходів щодо анулювання всіх віз, які мають власники паспортів Південного Судану, та обмеження будь-якої подальшої видачі з метою запобігання в'їзду до Сполучених Штатів, починаючи з цього моменту”, — написав Рубіо.

Причиною такого рішення Рубіо назвав “нездатність перехідного уряду Південного Судану вчасно прийняти повернення своїх репатрійованих громадян”.

Південний Судан, який пережив громадянську війну та кліматичні зміни, нині потребує гуманітарної допомоги. Згідно з прогнозами на 2024 рік, приблизно 9 мільйонів людей, а це 73% населення країни — потребуватимуть гуманітарної допомоги.

Країна також переживає економічну кризу, внаслідок якої державні службовці майже рік не отримували зарплати після того, як її експорт нафти постраждав через пошкодження трубопроводу в охопленому війною сусідньому Судані, через який вона експортує.

Трамп і нелегальна міграція

Трамп обрав нелегальну імміграцію однією з головних тем своєї передвиборчої кампанії, пообіцявши зробити кордон своїм першочерговим завданням і депортувати мільйони мігрантів, якщо його знову оберуть президентом.

22 січня він підписав указ, яким призупиняє фізичний в’їзд іноземців, які намагаються нелегально потрапити до країни через південний кордон, який пролягає з Мексикою.

1 березня у Пентагоні заявили, що розгортають бригадну бойову групу Stryker і авіаційний батальйон загальної підтримки на кордоні з Мексикою.