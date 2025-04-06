Ракетний удар по Києву: Посол США Брінк заявила про "ракети з боку Росії"

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк зранку 6 квітня написала про обстріли Києва та решти України балістичними та крилатими ракетами з боку Росії.

Відповідний пост Брінк оприлюднила у соцмережі Х.

"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Гучні вибухи в столиці та повідомлення про напади в кількох містах", — написала Брінк.

Раніше президент України Володимир Зеленський підкреслив, що посольство США не вказало, що саме російська ракета атакувала Кривий Ріг 4 квітня, внаслідок чого загинули 9 дітей і 9 дорослих.

У Кривому Розі ввечері 4 квітня пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 18 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 60 містян дістали поранення.

На це відреагувала в соцмережі Х надзвичайний і повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона не вказала, чия ракета вразила місто:

"З жахом дізналися, що сьогодні вночі балістична ракета впала біля дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. (...) Ось чому війна повинна закінчитися".