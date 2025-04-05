Андрій Лагутін — багаторазовий фіналіст та призер чемпіонатів Європи й світу з підводного плавання і підводного полювання, режисер фільмів. Після 2014 року був розвідником, снайпером ЗСУ, отримав звання народного героя України. Андрій у лютому 2014 став на захист України, бо не хотів терпіти російську несправедливість, попри те, що з Росією його пов'язувало багато людей: учні, яких він навчав плавання, друзі та родичі. Завдяки умінню добре стріляти, Андрій став снайпером, згодом інструктував бійців полку “Азов”, став командиром взводу снайперів. Після початку повномасштабного вторгнення захищав Київщину.
Після повернення до цивільного життя після поранення, Андрій стикнувся з несправедливістю зі сторони МСЕК і шукає варіанти, як тепер заробляти на життя.
Про свій шлях за 10 років на війні, повернення до цивільного життя після поранення ноги, любов до плавання та відношення до ветеранів – дивіться у проєкті Nostos. Повернення героїв.
Проєкт "Nostos. Повернення героїв" від Суспільне Новини присвячений нашим ветеранам за участі самих ветеранів та ветеранок, які потребують нашої підтримки і того, щоб ми могли стати опорою для них у ці сумбурні часи. Це 9 історій людей, які не завжди мають видимі фізичні рани, але точно ті, чий життєвий шлях і досвід — на абсолютно іншому рівні.