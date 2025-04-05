Країни Європи імпортували з Росії сировину для сталі на понад 10 млрд євро за 2024 рік. Вони роблять це через групу компаній російського олігарха Володимира Лісіна НЛМК, який не перебуває під санкціями ЄС.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

За даними видання, сировину для виплавлення сталі доставляють з Санкт-Петербурга у Бельгію, де Лісін має як мінімум два металургійні заводи. Також російський олігарх володіє підприємствами у Данії та Італії.

Російське металургійне підприємство Лісіна постачає сталь для оборонних підприємств РФ. "Українська правда" стверджує, що російська компанія НЛМК постачала сталь 22 оборонним підприємствам Росії. Серед них — завод "Авангард", на якому виробляють ракети С-400, а також завод "Стріла", на якому виробляють крилаті ракети.

Європейці імпортують сировину для виплавки сталі ще й з металургійного заводу Романа Абрамовича. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на спостереження у порту Гданськ, де вони зафільмували розвантаження корабля з РФ. Абрамович, на відміну від Лісіна, знаходиться під санкціями ЄС.

У 2022 році данська компанія у групі НЛМК інтегрувалась з бельгійським холдингом, яким володіє Володимир Лісін. Таким чином російська НЛМК уникає санкцій та продовжує постачати сировину для європейських металургійних заводів. Про це повідомляв GMK Center.

Україна запровадила санкції проти Володимира Лісіна ще у жовтні 2022 року.