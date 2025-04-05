Палестинське Товариство Червоного Півмісяця показало відео від сім'ї загиблого лікаря швидкої допомоги. Він один з 15 членів бригади "швидкої", яку 23 березня обстріляли ізраїльські солдати. Ізраїль стверджував, що того разу ліквідував бойовиків ХАМАСу та Ісламського джихаду.

Відео на Х оприлюднило Товариство Червоного Півмісяця Палестини (PRCS).

У публікації стверджується, що відеофрагмент "викриває брехню" Ізраїлю.

На відео видно, як карети "швидкої" рухаються в темряві з увімкненими фарами та аварійними маячками, а потім потрапляють під обстріл. У PRCS заявили, що відео знайшли на телефоні одного із загиблих парамедиків.

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) спочатку заперечували, що на автомобілях були увімкнені фари або аварійні сигнали.

Ізраїль 23 березня заявляв, що через удар загинуло кілька бойовиків палестинського угруповання ХАМАС та Ісламського джихаду, але не надав жодних доказів і не пояснив доцільність операції.

За кілька днів після цього на півдні Гази знайшли тіла понад десяти гуманітарних працівників — вони лежали у “братській могилі”. Тиждень тому вони зникли безвісти після атак ізраїльських сил.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар заявив, що ЦАХАЛ "не випадково атакував карету швидкої допомоги".

Про це відео британський мовник ВВС запитав у ізраїльської армії. Там прокоментували: "Всі заяви, зокрема документація, що поширюється про інцидент, будуть ретельно і глибоко вивчені, щоб зрозуміти послідовність подій і порядок дій в цій ситуації".

Що відомо про відновлення вогню у Секторі Гази

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. Проте реалізувати вдалося лише один — повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.