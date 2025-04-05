Через повномасштабну війну в Україні вже загинуло 616 дітей — Офіс генпрокурора

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже загинуло 616 дітей та ще понад 1863 — отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це 5 квітня повідомили в Офісі генпрокурора.
"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 636, Харківській — 480, Херсонській — 202, Дніпропетровській — 226, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 115", — йдеться у повідомленні.
Протягом останніх днів:
- 2 квітня внаслідок обстрілу м. Харків травмовано 10-річного хлопчика;
- 2 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг постраждали 8-річний хлопчик та 6-річна дівчинка;
- 3 квітня внаслідок обстрілу м. Харків загинула 12-річна дівчинка та постраждали дві дівчинки віком 12 та 17 років;
- 4 квітня внаслідок обстрілу м. Кривий Ріг загинуло 9 дітей – дві дівчинки віком 7 та 15 років та семеро хлопчиків віком 3, 7, 9, 14, 15 та 16 років, травмовано 11 дітей – шість дівчаток віком 8 місяців, 2, 3, 7, 14, 15 років та 5 хлопчиків віком 3 місяці, 4, 8, 11 років.
4 квітня Росія вдарила балістичною ракетою по Кривому Рогу, внаслідок чого 18 людей загинуло, 9 з них – діти. Понад 60 містян — поранені.