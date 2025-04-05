Інформагентство Reuters дізналося про ймовірні російські диверсії в Британії, Німеччині та Польщі. Для операцій використовували секс-іграшки та косметику.

Про це медійникам розповіло джерело, обізнане з розслідуванням Польщі. Також журналісти поговорили з більш як 10 європейськими чиновниками з питань безпеки.

У липні 2024 року трапилися вибухи на складах з товарами в європейських країнах: в британському Бірмінгемі, в німецькому Лейпцигу та поблизу столиці Польщі Варшави.

У Європі оприлюднили інформацію про пожежі з посилками в жовтні. Інциденти назвали частиною гібридної війни, яку веде Росія, щоби дестабілізувати держави, що підтримують Україну.

"Провадження у цій справі стосується злочинної діяльності, інспірованої російським Головним розвідуправлінням", — додало джерело Reuters.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters заперечив причетність Росії до підривів на складах у Європі.

Як розповідає ознайомлена особа, вибухівка була упакована в посилки з косметикою та секс-іграшками. Вони містили приховані саморобні запалювальні пристрої, виготовлені з різних хімічних речовин, зокрема високореактивного магнію.

Співрозмовник розповів Reuters, що суміш активували за допомогою заздалегідь встановлених детонаторів. Ці пристрої — адаптовані з дешевих китайських електронних гаджетів. Вони використовуються для відстеження предметів, наприклад, допомагають шукати ключі.

Попередні висновки польської прокуратури ґрунтуються на свідченнях щонайменше 5 підозрюваних членів передбачуваної диверсійної групи, а також на секретних висновках служб безпеки. Крім того, прокуратура Польщі повідомила Reuters, що слідчим вдалося вилучили четверту посилку, яка мала б вибухнути у варшавському депо. Правоохоронці дослідили зміст пакунка.