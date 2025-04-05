На фронті протягом минулої доби відбулось 145 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на кількох напрямках. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1390 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 922340 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 5 квітня.

Там розповіли, що вчора противник завдав по позиціях ЗСУ та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 1 ракети, а також 107 авіаударів, зокрема, скинув 171 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 6353 обстріли, з них 105 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2737 дронів-камікадзе.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління та 6 артилерійських систем армії РФ.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулося 4 боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 39 разів. Намагались просунутися уперед у бік населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Греківка, Ольгівка, Новосергіївка, Нове та поблизу Надії.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося 3 боєзіткнення поблизу Білогорівки та у напрямку Верхньокам’янського. Усі спроби окупантів просунутися вперед були відбиті ЗСУ.

На Краматорському напрямку минулої доби відбулося 1 боєзіткнення в районі Курдюмівки.

На Торецькому напрямку армія РФ 20 разів атакувала у районах Кримського, Дачного, Торецька, Леонідівки та у напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 атак російського війська неподалік населених пунктів Андріївка, Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Шевченко, Надіївка, Тарасівка та в напрямках Олександрополя, Старої Миколаївки, Котлярівки, Богданівки й Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 штурмів окупантів поблизу Розливу, Костянтинополя, Роздольного та у напрямку Багатиря.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази атакував позиції Сил оборони у районі Новосілки та у напрямку Новополя.

На Оріхівському напрямку в районах Малих Щербаків та Степового армія РФ 4 рази марно атакувала на позиції ЗСУ.

На Придніпровському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби ЗСУ відбили 18 атак противника. Армія РФ здійснила 362 артилерійські обстріли, з них 8 — із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 13 авіаційних ударів, під час яких було скинуто 20 керованих авіабомб.

Загалом, минулої доби втрати російських військ склали 1390 осіб. Також ЗСУ знищили 13 танків, 20 бойових броньованих машин, 67 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 1 засіб ППО, 105 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 113 одиниць автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.