Вночі 5 квітня українська ППО збила 51 російський дрон — Повітряні сили

У ніч на 5 квітня Росія запустила по Україні 92 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО збила 51 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09:00 ранку підтверджено збиття 51 ударного БПЛА типу "Shahed" (та безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Ще 31 російський безпілотник-імітатор, як стверджують у Повітряних силах, — "локаційно втрачено без негативних наслідків".

У ПС додали, що внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.