Українцям у США помилково надіслали листи про анулювання гуманітарного статусу

Кілька українських громадян, які перебувають у США за гуманітарною програмою, цього тижня отримали помилкові повідомлення на електронну пошту про анулювання їхнього статусу.

Про це пише агенція Reuters.

У листах йшлося про скасування їхнього гуманітарного статусу та вимогу покинути країну протягом семи днів. В іншому випадку, як зазначалося, за справу візьмуться федеральні правоохоронні органи.

"Якщо ви негайно не покинете територію Сполучених Штатів, щодо вас можуть бути вжиті заходи правоохоронних органів, які призведуть до вашого видворення з країни. Повторно повідомляємо: Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) анулює ваш гуманітарний статус. Не намагайтеся залишитися в США", – йшлося в листі, надісланому українцям у четвер.

Однак вже наступного дня, у п’ятницю, представник Міністерства внутрішньої безпеки США повідомив, що ці листи були розіслані помилково. За його словами, гуманітарну програму для українців, запроваджену у 2022 році після повномасштабного вторгнення Росії, не скасовували.

У той же день Міністерство внутрішньої безпеки надіслало постраждалим нове повідомлення із вибаченнями, в якому зазначалося, що:

"Попередній наказ був надісланий помилково. Умови вашого гуманітарного статусу, виданого раніше, наразі залишаються без змін".

Скільки саме українців отримали помилкові листи, поки що не повідомляється. Утім, інцидент викликав хвилю занепокоєння серед української діаспори та громадських організацій, які підтримують біженців у США.