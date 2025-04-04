За клопотанням прокурора, колишньому комбату, який брав участь в обороні Харківщини, Іллі Лапіну Печерський райсуд Києва змінив запобіжний захід: з-під варти його відпустили під домашній арешт.

Про це 4 квітня повідомляють пресслужба Офісу Генерального прокурора та кореспондент Суспільного з зали суду.

"Суд ухвалив зміну запобіжного заходу на домашній арешт до 20 травня. Лапін буде проживати в садовому товаристві Вишгородського району", — передає наш кореспондент.

Як повідомили в ОГПУ, прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом “недбалого ставлення військових службових осіб до служби та самовільного залишення поля бою під час оборони Харківщини у травні 2024 року”.

“Вивченням матеріалів кримінального провадження та характеризуючих даних одного із підозрюваних за ч. 4 ст. 425, ст. 429 КК України — колишнього командира 415 батальйону 125 бригади ТрО, враховуючи його похилий вік, численні захворювання, а також погіршення стану здоров’я, прокурором Офісу Генерального прокурора до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про зміну останньому запобіжного заходу не пов’язаного з триманням під вартою”, — повідомили у пресслужбі ОГПУ.

Суд ухвалив рішення про зміну йому запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з можливістю покидати домоволодіння для проведення лікування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Що відомо про справу про неналежну оборону Харківщини

Підозрювані — військові Юрій Галушкін, Артур Горбенко, Ілля Лапін.

За даними ДБР, "колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням військової служби дозволили військам РФ захопити частину території Липецької сільської територіальної громади".

Що відомо про наступ Росії на півночі Харківщини у 2024 році

Повторний наступ армії РФ на північ Харківщини розпочався вранці 10 травня 2024 року. Російські війська змогли захопити частину Вовчанської та Липецької громади. В ході боїв та атак РФ Вовчанськ був знищений обстрілами. На січень 2025 року частини цих громад лишаються окупованими.

Внаслідок повторного наступу РФ на північ Харківщини жителям Вовчанської та Липецької громад довелося евакуюватися.