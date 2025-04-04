В Україні у п’ятницю, 4 квітня, знизилось споживання електроенергії. При цьому енергетики закликають перенести на денний час користування потужними електроприладами.

Про це зранку повідомили в Укренерго.

“Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 4 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 8,5% меншим, ніж в цей же час попереднього дня – у четвер”, — йдеться у повідомленні.

Причина – відчутне потепління. А також встановлення ясної погоди майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 3 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,5% нижчим, ніж максимум попередньої доби – у середу, 2 квітня. Причина – підвищення температури повітря у більшості регіонів.

В Укренерго нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

“За можливості, перенесіть сьогодні користування потужними електроприладами на період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00”, — закликали в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. За змінами можна стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).