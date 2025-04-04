Українська ППО вночі 4 квітня збила 42 російські дрони — Повітряні сили

У ніч на 4 квітня Росія запустила по Україні 78 ударних безпілотників типу "Shahed" та дрони-імітатори різних типів. В результаті протиповітряного бою українська ППО збила 42 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 08:30 ранку підтверджено збиття 42 ударних БПЛА типу "Shahed" (та безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

Ще 22 російських безпілотники-імітатори, як стверджують у Повітряних силах, — "локаційно втрачено без негативних наслідків".

Через влучання російськими дронами по Новобаварському районі Харкова відомо про загиблих. Також понад 30 людей — постраждали. У Дніпрі, на Київщині та Запоріжжі внаслідок атаки БПЛА також є пошкодження та поранені.