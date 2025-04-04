На фронті протягом минулої доби відбулось 156 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 1380 військових. Загалом за даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 920950 солдатів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 4 квітня.

"Вчора противник завдав 1 ракетного та 104 авіаційних ударів, використавши 1 ракету та 193 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 146 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2203 дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

Також вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління БПЛА та командно-наглядовий пункт противника.

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку минулої доби відбулося 4 штурми позиції ЗСУ, біля Кам'янки та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за минулу добу відбулося 5 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та у напрямку Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 19 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Нове, Катеринівка та у бік Новомихайлівки, Торського, Зеленої Долині.

На Сіверському напрямку російське військо атакувало у районах Верхньокам'янського та у бік Івано-Дар'ївки та Виїмки. Загалом минулої доби відбулося 4 боєзіткнення.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили 1 російський штурм у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку армія РФ 29 разів атакувала біля районів Кримського, Дачного, Дружби, Диліївки, Торецька та Леонідівки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 57 атак окупантів в районах населених пунктів Новокалинове, Тарасівка, Єлизаветівка, Звірове, Удачі, Преображенка, Срібне, Новосергіївка, Надіївка, Успенівка, Андріївка та у бік Романівки, Олексіївки, Водяного.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 9 штурмів у напрямках Розливу та Константинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку у районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки та Кам'янське армія РФ 8 разів марно атакувала позиції наших ЗСУ.

На Придніпровському напрямку минулої доби окупати 2 рази марно намагались просунутись до укріплень ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Армія РФ завдала 359 артилерійських обстрілів, з них 4 — із реактивних систем залпового вогню. Крім цього здійснила 16 авіаційних ударів, скинувши 28 керованих авіаційних бомб.

Загалом минулої доби втрати російських військ склали 1380 осіб. Також ЗСУ знешкодили 7 танків, 30 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одну РСЗВ, 72 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 66 одиниць автомобільної техніки окупантів.