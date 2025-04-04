Telegraph: Іран відмовляється від підтримки хуситів через удари США

Іран наказав своїм військовим залишити Ємен, фактично відмовившись від своїх союзників — хуситів — на тлі ескалації авіаударів США по повстанському угрупованню.

Про це виданню Telegraph повідомив високопоставлений іранський чиновник.

Він пояснив, що цей крок спрямований на уникнення прямого зіткнення зі США в разі загибелі іранських солдатів.

За словами джерела, Іран також скорочує підтримку своєї мережі регіональних проксі-сил, щоб зосередитися на прямих загрозах з боку США. Основним занепокоєнням Тегерана, за словами джерела, є "Трамп і як з ним поводитися".

"Усі наради присвячені лише обговоренню Трампа, і жодна з регіональних груп, які ми раніше підтримували, більше не обговорюється", — сказав він.

Авіаудари США по хуситах майже щоденні відтоді, як у ЗМІ просочилися повідомлення з чатів високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, що обговорювали ці удари.

Ці атаки, які Дональд Трамп назвав «неймовірно успішними», знищили важливі військові об’єкти та ліквідували командирів. Представник Пентагону повідомив, що до регіону будуть направлені додаткові бойові літаки, але без уточнення деталей.

Водночас 124-е авіакрило ВПС США наприкінці минулого місяця оголосило про відправку до Близького Сходу кількох штурмовиків A-10 Thunderbolt II та 300 авіаторів.

Джерело в іранському уряді зазначило: "Вважається, що хусити не зможуть вижити — вони доживають останні місяці чи навіть дні, тож немає сенсу тримати їх у списку союзників".

Що цьому передувало

США 4 березня оголосили про внесення до списку терористичних організацій угруповання єменських бойовиків-хуситів.

Як повідомляв The Economist, через атаки єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки У 2024 році склали приблизно 200 мільярдів доларів США.

Чому хусити атакують кораблі у Червоному морі

Пов'язані з Іраном хусити втрутилися у війну між Ізраїлем і ХАМАСом, який поширився по всьому Близькому Сходу з 7 жовтня 2023 року, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю.

Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незалежно від їхньої національної приналежності, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами.

Угруповання, яке править більшою частиною Ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Хусити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на Сектор Гази.