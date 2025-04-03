"Схеми": дружина ексрадника ОП придбала нерухомість у Дубаї за $4 млн

Дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника СБУ Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами "Укрзалізниці", у 2021–2022 роках придбала в Дубаї нерухомості на понад 4,3 млн доларів.

Це у розслідуванні виявили журналісти "Схем" (Радіо Свобода) спільно з NV в межах міжнародного проєкту Dubai Unlocked.

За даними з верифікованого витоку про власників майна в ОАЕ, Ірина Шило стала власницею восьми квартир та одного готельного номера. Загальна площа квартир склала понад 730 кв. м, а найдорожчий об’єкт — апартаменти в Address Beach Resort — коштував понад $2 млн.

Нерухомість уже перепродано — апартаменти реалізували у 2022–2023 роках, а готельний номер у Jumeirah Gate Tower 2 — у вересні 2024-го за $2,6 млн, що на пів мільйона більше за первісну вартість.

У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив, але й не спростував факт купівлі нерухомості. Він підкреслив, що у зазначений період не працював у СБУ та пообіцяв оприлюднити всі зміни у декларації після завершення воєнного стану.

Раніше САП та НАБУ повідомили про підозру Артему Шилу у справі щодо заволодіння коштами "Укрзалізниці" через схеми із закупівлею трансформаторів та кабельно-провідникової продукції. Збитки державі, за даними слідства, сягнули понад 140 мільйонів гривень.