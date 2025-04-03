Зеленський: "Ми спрямуємо додаткові кошти на підтримку прифронтових громад"

На підтримку прифронтових громад будуть спрямовані додаткові кошти.
Про це президент Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні у четвер, 3 квітня, за підсумками поїздки на Чернігівщину та Сумщину.
"Вирішили сьогодні спрямувати додаткові кошти для підтримки всіх таких громад – прикордонних, на межі з ворогом, а також прифронтових. Наступного тижня урядовці повинні це вирішити: додаткові кошти – відчутні кошти – на кожну таку громаду для найбільш нагальних завдань", – сказав Зеленський.
У четвер, 3 квітня, президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівську та Сумську області.