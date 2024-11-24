Американська влада вважає, що китайські хакери змогли зламати мережі американських телекомунікаційних компаній і відстежували дзвінки близько півтори сотні політиків у Вашингтоні.

Про це повідомив американський телеканал CNN.

За його даними, представники операторів мобільного зв'язку зустрілися з співробітниками американської адміністрації, відповідальними за питання національної безпеки.

За словами голови спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу США Марка Уорнера (демократ, від штату Вірджинія), зафіксована атака стала "найсерйознішим зломом" в американській історії. CNN пише, що близько 150 людей у Вашингтоні отримали повідомлення від Федерального бюро розслідувань (ФБР) про те, що їхні розмови та листування могли бути скомпрометовані.

Американські чиновники та приватні кіберексперти ведуть поточний підрахунок кількості зламаних телекомунікаційних компаній. Американські широкосмугові та інтернет-провайдери AT&T, Verizon і Lumen стали цілями хакерської атаки, пише CNN.

Телеканал повідомляє, що раніше хакери атакували телефонні переписки високопоставлених чиновників як Республіканської, так і Демократичної партій, включаючи обраного президента Дональда Трампа, обраного віцепрезидента Джей Ді Венса, Джареда Кушнера та Еріка Трампа.

У листопаді 2024 року стало відомо, що ФБР розкрило спроби китайського уряду за допомогою кібершпигунства зламати телекомунікаційні мережі США, щоб викрасти інформацію в урядовців та політиків.