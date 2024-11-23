Le Monde: РФ вчить африканських журналістів поширювати російську пропаганду

Від липня африканські видання "African Initiative" та "Agence de presse", яким керують російські спецслужби, навчають 60 малійських так званих журналістів для просування інтересів Москви на континенті.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Ця газета і кілька її партнерів в інших країнах опублікували статтю про так звану "школу журналістів" у столиці Малі — Бамако. Як пише видання, ця установа готує кадри для інформаційного агентства, створеного російською розвідкою, що розповсюджує проросійську пропаганду.

У матералі йдеться, що лекції "витонченою французькою" викладав шеф французької редакції агентства Михайло Поздняков. Він просував тезу про те, що інтернет — це поле геополітичного протистояння, і радив своїм слухачам вигадувати заголовки на кшталт: "Макрон йди геть: підсумки візиту Лаврова і Євкурова до Французької Африки", пише Le Monde.

В школі навчалися 60 людей, найкращим з яких обіцяли роботу в агентстві Africa Initiative. У підборі учнів брав участь малійський журналіст та інфлюенсер Робер Дісса, відомий своїми проросійськими публікаціями. Йому організували поїздку в Москву і потім в окупований український Маріуполь. Поздняков підтвердив Le Monde цю деталь, назвавши її "візитом преси на звільнені території".

Зазначається, що Africa Initiative має офіси в трьох країнах Сахелю, де при владі перебувають дружні до Росії воєнні режим.