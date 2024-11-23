Після перемоги Трампа на виборах: статки Маска досягли рекордних $347,8 млрд

Чистий капітал американського мільярдера Ілона Маска на тлі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах сягнув історичного максимуму й склав 347,8 мільярда доларів. Це перевищує попередній рекорд бізнесмена, встановлений у 2021 році.

Такі дані наводить видання Bloomberg станом на 22 листопада.

Вказується, що це сталося завдяки зростанню акцій компаній Tesla Inc. і стартапу зі штучного інтелекту xAI, який оцінюють у 50 мільярдів доларів. Зокрема акції Tesla зросли на 3,8%, а загалом з 4 листопада зафіксували зростання на 45%, це додало близько 350 млрд доларів ринкової вартості.

Водночас вартість xAI зросла більш ніж у два рази з моменту останнього збору грошей у травні.

До того ж Трамп приєднався до Маска під час запуску SpaceX раніше цього тижня, поки компанія обговорює приватний продаж акцій, що збільшить її вартість до понад 250 мільярдів доларів.

За даними Bloomberg, Маск, найбагатша людина у світі, тепер багатший за свій попередній максимум у 340,4 мільярда доларів, встановлений у листопаді 2021 року. Його статок, понад дві третини якого припадає на акції та опціони Tesla, зріс на 35% за день до виборів у США.

Участь Маска у передвиборчій кампанії Трампа

Маск почав відкрито підтримувати Дональда Трампа у його передвиборчій кампанії після замаху на республіканця, який стався у штаті Пенсильванія влітку цього року.

На одному з передвиборчих мітингів Трампа він заявив, що той має виграти у президентських перегонах, адже його суперники нібито "намагаються відібрати в американців свободу слова".

12 листопада Assosiated Press писало, що підтримка президентської кампанії Трампа коштувала політичному комітету America PAC, який заснував Маск близько 200 мільйонів доларів.

В той же день у перехідній команді Трампа заявили, що американські бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі очолять Департамент ефективності уряду (Department of Government Efficiency, DOGE) при новій адміністрації президента США.

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав 312 голосів виборників. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.