Лідерку венесуельської опозиції звинувачують у державній зраді

Уряд Венесуели оголосив про розслідування проти лідерки опозиції Марії Коріни Мачадо. Влада звинувачує її у зраді країни через підтримку законопроєкту, ухваленого Палатою представників США, який забороняє федеральному уряду співпрацювати з компаніями, що ведуть бізнес із венесуельським урядом.

Про це пише The Washington Post.

Генеральна прокуратура Венесуели заявила, що коментарі Мачадо щодо законопроєкту є "злочинами державної зради, змови з іноземними державами та участі у злочинній організації". Уряд назвав законопроєкт спробою розширити санкції проти Венесуели.

Як пише видання, розслідування є продовженням багаторічної кампанії уряду Ніколаса Мадуро, який звинувачує Мачадо в ініціюванні економічних санкцій, накладених США та іншими країнами, які значно погіршили економічну ситуацію в країні.

Нові звинувачення проти Мачадо прозвучали через чотири дні після того, як уряд США визнав кандидата від опозиції Едмундо Гонсалеса "обраним президентом" Венесуели. Мадуро заявив, що переміг на липневих виборах, але його уряд відмовляється оприлюднити детальні результати голосування.

Мачадо, яка торік перемогла в праймеріз опозиційної коаліції, набравши понад 90% голосів, була виключена з виборчого бюлетеня через заборону, накладену урядом. Її кандидатуру звинуватили у сприянні санкціям США.

Після дискваліфікації Мачадо її соратника також заборонили представляти опозиційну коаліцію, що змусило лідерів обрати кандидатом Гонсалеса. Він, за даними опозиції, здобув удвічі більше голосів, ніж Мадуро, хоча офіційна виборча рада, контрольована урядом, оголосила переможцем чинного президента.

Гонсалес залишив Венесуелу у вересні після видання ордера на його арешт, пов’язаного з публікацією результатів голосування. Тепер він перебуває у вигнанні в Іспанії.

У своєму пості в соцмережі X Мачадо подякувала Конгресу США за ухвалення законопроєкту, назвавши його "важливим кроком у боротьбі за притягнення режиму Мадуро до відповідальності". Вона також наголосила, що продовжить боротьбу за свободу Венесуели і демократичні зміни в країні.

Президентський термін Мадуро закінчується 10 січня, але ситуація в країні залишається напруженою через відсутність прозорості у виборах і переслідування опозиції.

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження боротьби за свободу у Венесуелі, працюючи разом, щоб досягти швидкого переходу до демократії та світлого майбутнього для регіону", — написала вона.