Головна опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС) визначилася з кандидатом, якого підтримає на президентських виборах. Офіційне оголошення відбудеться в неділю під час мітингу в Кракові.
Про це повідомив прессекретар партії Рафал Бохенек, передає RMF 24.
"Буде оголошено рішення про підтримку безпартійного кандидата на посаду Президента Республіки Польща, рекомендованого групою, призначеною для цього згідно з рішенням Політичної комісії ", — заявив речник ПіС.
Згідно з інформацією польських медіа, ймовірним кандидатом є Кароль Навроцький, президент Інституту національної пам’яті.
Оголошення кандидата відбудеться у Hala Sokół, де 10 років тому партія "Право і справедливість" висунула кандидатуру Анджея Дуди на президентські вибори.
За даними польських ЗМІ партія "Право і справедливість" нещодавно розглядала трьох можливих кандидатів для участі у президентських виборах:
- Кароля Навроцького, голову Інституту національної пам’яті;
- Пшемислава Чарнека, колишнього міністра освіти;
- Тобіаша Боченського, євродепутата та колишнього кандидата на посаду мера Варшави.
До фінального етапу відбору потрапили Навроцький і Чарнек.
У четвер, 21 листопада, польські медіа, зокрема TV Republika, повідомили, що Кароль Навроцький стане кандидатом від "ПіС". Водночас портал wPolsce.pl зазначив, що Навроцький балотуватиметься як безпартійний кандидат, а партія "Право і справедливість" лише надасть йому свою підтримку.
Однак речник ПіС Рафал Бохенек спростував ці повідомлення у своєму дописі в мережі X:
"У зв’язку з багатьма запитаннями щодо нашого кандидата на майбутніх президентських виборах, а також через численні публікації в ЗМІ, хочу зазначити, що жодного рішення з цього приводу ще не прийнято".
Анджей Дуда від "Права і Справедливості" вже відбув два терміни президентства і не може подаватися знов, згідно із законодавством. ПіС поки не повідомляє, хто буде кандидатом від них на президентських виборах. Ім’я оголосять після осіннього з’їзду партії. Соцопитування показують, що 63% виборців ПіС хотіли б, щоб Анджей Дуда обрав кандидата в президенти. Дуда популярний, і його підтримка того чи іншого політика може суттєво вплинути на результати президентських виборів, пише Onet.