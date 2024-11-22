Головна опозиційна партія Польщі "Право і справедливість" (ПіС) визначилася з кандидатом, якого підтримає на президентських виборах. Офіційне оголошення відбудеться в неділю під час мітингу в Кракові.

Про це повідомив прессекретар партії Рафал Бохенек, передає RMF 24.

"Буде оголошено рішення про підтримку безпартійного кандидата на посаду Президента Республіки Польща, рекомендованого групою, призначеною для цього згідно з рішенням Політичної комісії ", — заявив речник ПіС.

Згідно з інформацією польських медіа, ймовірним кандидатом є Кароль Навроцький, президент Інституту національної пам’яті.

Оголошення кандидата відбудеться у Hala Sokół, де 10 років тому партія "Право і справедливість" висунула кандидатуру Анджея Дуди на президентські вибори.

За даними польських ЗМІ партія "Право і справедливість" нещодавно розглядала трьох можливих кандидатів для участі у президентських виборах:

Кароля Навроцького, голову Інституту національної пам’яті;

Пшемислава Чарнека, колишнього міністра освіти;

Тобіаша Боченського, євродепутата та колишнього кандидата на посаду мера Варшави.

До фінального етапу відбору потрапили Навроцький і Чарнек.

У четвер, 21 листопада, польські медіа, зокрема TV Republika, повідомили, що Кароль Навроцький стане кандидатом від "ПіС". Водночас портал wPolsce.pl зазначив, що Навроцький балотуватиметься як безпартійний кандидат, а партія "Право і справедливість" лише надасть йому свою підтримку.

Однак речник ПіС Рафал Бохенек спростував ці повідомлення у своєму дописі в мережі X:

"У зв’язку з багатьма запитаннями щодо нашого кандидата на майбутніх президентських виборах, а також через численні публікації в ЗМІ, хочу зазначити, що жодного рішення з цього приводу ще не прийнято".

Анджей Дуда від "Права і Справедливості" вже відбув два терміни президентства і не може подаватися знов, згідно із законодавством. ПіС поки не повідомляє, хто буде кандидатом від них на президентських виборах. Ім’я оголосять після осіннього з’їзду партії. Соцопитування показують, що 63% виборців ПіС хотіли б, щоб Анджей Дуда обрав кандидата в президенти. Дуда популярний, і його підтримка того чи іншого політика може суттєво вплинути на результати президентських виборів, пише Onet.