Україна отримає $4,8 мільярда від Світового банку — Шмигаль

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів від Світового банку.

Про це у Telegram 22 листопада поінформував прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Україна отримає 4,8 млрд доларів від Світового банку. Ухвалили сьогодні рішення, яке дозволить залучити ці кошти в межах проєкту PEACE", — розповів він.

За словами очільника уряду, ці кошти фінансуватимуться Сполученими Штатами та партнерами, а гроші будуть направлені на соціальні та гуманітарні програми.

Шмигаль додав, що з початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

23 жовтня до держбюджету України надійшов транш від МВФ обсягом близько 1,1 млрд доларів в результаті успішного п’ятого перегляду програми EFF. Про цей транш домовилися у вересні.

13 листопада Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали три угоди на 750 мільйонів доларів в рамках проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE).