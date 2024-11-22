Пісторіус відмовився від лідерства в СДП на користь Шольца

Найпопулярніший політик Німеччини Борис Пісторіус зняв свою кандидатуру на пост лідера Соціал-демократичної партії (SPD) на дострокових загальних виборах, відкривши найменш рейтинговому канцлеру сучасної Німеччини Олафу Шольцу шлях до переобрання на посаду.

Про це пише Politico.

У розміщеному в соцмережах трихвилинному зверненні Пісторіус оголосив, що не висуватиметься на пост лідера партії, наголосивши, що це його особисте, самостійно ухвалене рішення.

"В особі Олафа Шольца ми маємо видатного канцлера. І він є правильним кандидатом на цю посаду", – сказав він і додав, що чинний канцлер очолював трипартійну коаліцію в роки кризи і нападів на демократію.

Пісторіус також висловив це занепокоєння тим, що дискусії щодо кандидатури канцлера, які точаться останніми тижнями, спричинили зростання невизначеності в SPD, і завдають шкоди партії, членом якої він є вже 48 років.

"Я не підбурюю до цього, я не прагну цього і нікуди не висуваюся. Тепер ми несемо спільну відповідальність за припинення цих дебатів, тому що на кону стоїть дуже багато", — сказав він.

За результатами опитування проведеного 7 листопада, чинний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус обійшов за рівнем підтримки на посаду канцлера не тільки чинного очільника уряду Олафа Шольца, а й лідера опозиції Фрідріха Мерца.

Politico зазначає, що наразі невідомо, чи допоможе Шольцу припинення спекуляцій щодо можливої кандидатури Пісторіуса. Канцлера звинувачують у слабкому керівництві коаліцією з "зеленими" та ліберальними вільними демократами.

Тим часом за кордоном він, на думку багатьох, не дотримався своєї обіцянки щодо Zeitenwende – або історичного повороту – до більш рішучої зовнішньої та безпекової політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

У виборах до Європейського парламенту, які відбулися влітку Олаф Шольц позиціонував себе як Friedenskanzler ("канцлер миру"), однак програв.

Втім, політик не втрачає надії і готується йти на позачергові внутрішні вибори з тим самим посланням.

Видання зазначає, що шлях до переобрання почався для Шольца невдало: минулого тижня він "шокував президента України Володимира Зеленського і розлютив західних союзників", вперше за два роки зателефонувавши лідерові РФ Володимиру Путіну. Наступного дня після дзвінка відбулася найпотужніша за останні місяці російська повітряна атака на Україну.

Що відомо про розпад урядової коаліції у Німеччині

6 листопада стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції. В урядовій коаліції точилася суперечка про економічну та фінансову політику.

Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитись на проведення в країні дострокових парламентських виборів на початку 2025 року. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного Кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Олаф Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

Без вільних демократів у коаліції нема більшості в Бундестазі. Шольц поставить питання про довіру уряду у парламенті.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що розпад урядової коаліції не є кінцем світу і висловив готовність розпустити Бундестаг, щоб розчистити шлях до позачергових парламентських виборів у Німеччині.

За інформацією ARD-Hauptstadtstudio, дострокові федеральні вибори до Бундестагу, ймовірно, відбудуться 23 лютого 2025 року.

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту, Бундестазі, з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".