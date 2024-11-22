Ціни на нафту зростають після заяв Путіна про нову ракету

У п’ятницю ціни на нафту підвищилися після заяви Росії про запуск балістичної ракети по Україні та попередження про розширення конфлікту, що підвищує ризик скорочення поставок нафти.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів, або 0,2% — до $74,37 за барель станом на 00:07 за Гринвічем. Ціни на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) піднялися на 17 центів, або 0,2% — до $70,27 за барель.

Володимир Путін заявив у четвер, що війна в Україні переростає у глобальний конфлікт після того, як США та Велика Британія надали Україні можливість завдати ударів по Росії своєю зброєю. Він додав, що Росія відповіла, запустивши новий тип гіперзвукової ракети середньої дальності по українському військовому об’єкту, і попередив Захід про можливість подальших заходів з боку Москви.

Росія залишається одним із провідних світових виробників нафти, попри скорочення виробництва через санкції та обмеження, пов’язані з її вторгненням в Україну. За заявою Росії, у листопаді вона видобувала близько 9 мільйонів барелів нафти на день.

Україна тим часом використовувала дрони для атак на російську нафтову інфраструктуру, зокрема у червні, коли вразила чотири російські нафтопереробні заводи.

Збільшення запасів нафти і бензину в США стримало значне зростання цін. Згідно з урядовими даними, запаси нафти в США зросли на 545 тисяч барелів — до 430,3 мільйона барелів, а запаси бензину збільшилися на 2,1 мільйона барелів — до 208,9 мільйона барелів у тиждень до 15 листопада.

Деякі аналітики очікують подальшого зростання запасів у наступному тижневому звіті, що може створити негативний тиск на ціни.

"Ми очікуємо на зростання виробництва та активності на американських нафтопереробних заводах наступного тижня, що матиме негативний вплив на нафту та основні продукти", — зазначив Джим Ріттербуш з Ritterbusch and Associates.