Ілон Маск розкритикував план Австралії заборонити соціальні мережі для дітей

Американський мільярдер і власник соціальної платформи X (колишній Twitter) Ілон Маск висловив різку критику на адресу запропонованого Австралією закону, який передбачає заборону використання соціальних мереж для дітей до 16 років.

Про це пише Reuters.

Законопроєкт також передбачає штрафи до 49,5 млн австралійських доларів (32 млн доларів США) для компаній, що систематично порушуватимуть цю заборону.

"Здається, це прихований спосіб контролювати доступ до Інтернету для всіх австралійців", — написав Маск у відповідь на допис прем’єр-міністра Ентоні Албанізі у соціальній мережі X у четвер ввечері.

Законопроєкт передбачає впровадження системи перевірки віку для обмеження доступу до соціальних мереж, що може стати одним із найсуворіших у світі. Він не передбачає жодних винятків, навіть за згодою батьків, і стосується також чинних акаунтів.

У Франції торік було запропоновано заборонити соцмережі для осіб молодше 15 років, але з можливістю батьківського дозволу. У США діє правило, яке вимагає згоди батьків для збору даних дітей до 13 років, але повної заборони немає.

Маск, який позиціонує себе як захисник свободи слова, не вперше конфліктує з австралійським урядом. Раніше він назвав урядування Лейбористської партії "фашистським" через їхній закон про дезінформацію.

У квітні X подала до суду на австралійського регулятора кіберпростору через вимогу видалити пости про напад на єпископа в Сіднеї. Це викликало обурення Албанізі, який назвав Маска "зарозумілим мільярдером".

Законопроєкт викликав дискусії щодо балансу між захистом дітей в Інтернеті та свободою доступу до цифрових платформ. Очікується, що це питання стане предметом подальших гарячих обговорень у парламенті та серед громадськості.