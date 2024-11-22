Олаф Шольц знову стане кандидатом у канцлери від Соціал-демократичної партії

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висуне чинного канцлера Олафа Шольца як свого кандидата на посаду канцлера на наступних федеральних виборах. Це рішення було ухвалене після того, як міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про відмову від участі у перегонах.

Про це пише Deutsche Welle.

"Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом", — заявив співголова СДПН Ларс Клінгбайль.

Борис Пісторіус пояснив своє рішення як особисте і закликав до припинення внутрішніх розбіжностей у партії.

"Олаф Шольц — це сильний канцлер і правильний кандидат. Він символізує розум і виваженість", — підкреслив він.

Пісторіус також зазначив, що усунення чинного канцлера з перегонів було б "поганим сигналом як для країни, так і для міжнародної спільноти."

Партія Шольца стикається зі значними викликами: за останніми опитуваннями, рівень підтримки СДПН становить лише 14-16%, поступаючись як консервативним ХДС/ХСС з 32-34%, так і праворадикальній "Альтернативі для Німеччини" (AfD) із 18-19%.

Олаф Шольц відкинув критичні оцінки, нагадуючи, що перед виборами 2021 року його партія також відставала в опитуваннях, але зрештою перемогла.

Лідери інших партій не залишили поза увагою рішення СДПН. Міністр фінансів і лідер Вільних демократів Крістіан Лінднер саркастично зауважив: "Люди знають, що отримують з Шольцом, а що ні: економічні зміни".

Представник ХДС Торстен Фрай заявив, що, хоча Шольц виграв внутрішню боротьбу в партії, це сталося ціною значних втрат довіри.

Водночас представники СДПН запевняють, що Шольц залишиться основною фігурою партії та канцлерських перегонів.

Федеральні вибори в Німеччині призначені на наступний рік, і результати будуть вирішальними для подальшого політичного курсу країни.

Що відомо про розпад урядової коаліції у Німеччині

6 листопада стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції. В урядовій коаліції точилася суперечка про економічну та фінансову політику.

Лінднер запропонував партнерам по коаліції погодитись на проведення в країні дострокових парламентських виборів на початку 2025 року. У такому разі, як пишуть ЗМІ, він був би готовий піти на ухвалення додаткового бюджету Німеччини на 2024 рік і залишитись у складі перехідного Кабінету міністрів до проведення парламентських виборів та формування нового федерального уряду Німеччини. У відповідь канцлер Олаф Шольц оголосив про звільнення Лінднера.

Без вільних демократів у коаліції нема більшості в Бундестазі. Шольц поставить питання про довіру уряду у парламенті.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що розпад урядової коаліції не є кінцем світу і висловив готовність розпустити Бундестаг, щоб розчистити шлях до позачергових парламентських виборів у Німеччині.

За інформацією ARD-Hauptstadtstudio, дострокові федеральні вибори до Бундестагу, ймовірно, відбудуться 23 лютого 2025 року.

13 листопада Шольц виступив в нижній палаті парламенту, Бундестазі, з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції "Світлофор".