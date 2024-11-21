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До Білорусі прибула чергова батарея зенітних ракетних комплексів "Тор-М2" — Міноборони країни
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До Білорусі прибула чергова батарея зенітних ракетних комплексів "Тор-М2" — Міноборони країни

Олена Богданьок
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До Білорусі прибула чергова батарея зенітних ракетних комплексів "Тор-М2"
До Білорусі прибула чергова батарея зенітних ракетних комплексів "Тор-М2". Євген Лопушко/"Ваяр"

До Білорусі прибула призначена для протиповітряної оборони чергова батарея зенітних ракетних комплексів “Тор-М2”. Комплекси, що надійшли до Білорусі, доопрацьовані російськими конструкторами з урахуванням досвіду їх застосування у війні проти України.

Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.

Зазначається, комплекс забезпечує протиповітряну оборону призначених об'єктів та здатний виконувати бойові завдання в будь-яких кліматичних умовах.

“Батарея ЗРК “Тор-М2” здатна одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах”, — йдеться у повідомленні відомства.

Начальник зенітних ракетних військ — начальника управління зенітних ракетних військ командування ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі полковник Андрій Северинчик заявив, що надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є “яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони”.

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