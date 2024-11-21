До Білорусі прибула призначена для протиповітряної оборони чергова батарея зенітних ракетних комплексів “Тор-М2”. Комплекси, що надійшли до Білорусі, доопрацьовані російськими конструкторами з урахуванням досвіду їх застосування у війні проти України.
Про це повідомляє Міністерство оборони Білорусі.
Зазначається, комплекс забезпечує протиповітряну оборону призначених об'єктів та здатний виконувати бойові завдання в будь-яких кліматичних умовах.
“Батарея ЗРК “Тор-М2” здатна одночасно вразити 16 цілей, що діють з будь-яких напрямків зі швидкістю до 730 м/с, на дальності до 12 км і висоті до 10 км і вдень, і вночі, в будь-яких погодних умовах”, — йдеться у повідомленні відомства.
Начальник зенітних ракетних військ — начальника управління зенітних ракетних військ командування ВПС і військ ППО Збройних сил Білорусі полковник Андрій Северинчик заявив, що надходження чергової партії зенітного ракетного комплексу є “яскравим прикладом плідного військово-технічного співробітництва Республіки Білорусь і Російської Федерації в питаннях вдосконалення єдиної регіональної системи протиповітряної оборони”.