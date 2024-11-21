Укрзалізниця запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт

Укрзалізниця з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.
Про це перевізник повідомив у четвер, 21 листопада.
Поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт стане ще одним – вже 20-м – міжнародним поїздом Укрзалізниці.
Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).
“Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом,” — розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.
⠀ Розклад руху:
- Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
- У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.
Вартість квитка у купейному вагоні орієнтовно становитиме 3 000 грн.
Як пояснили в Укрзалізниці, розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку:
- Відня (подорож триватиме менше трьох годин),
- Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха,
- а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. ⠀
Час очікування між пересадками становитиме не більше двох годин. ⠀
Читати ще