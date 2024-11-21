Укрзалізниця запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт

Укрзалізниця з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд Київ – Будапешт.

Про це перевізник повідомив у четвер, 21 листопада.

Поїзд №9/10 сполученням Київ – Будапешт стане ще одним – вже 20-м – міжнародним поїздом Укрзалізниці.

Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця).

“Призначенню цього рейсу передувало багато дипломатичної роботи, щоб саме широкі вагони у кількості не менше 8 на рейс змогли доставити українців з та до столиці Угорщини. Саме тут знаходиться аеропорт імені Ференца Ліста, найбільший аеропорт регіону, багато рейсів якого тепер синхронізовані з українським поїздом,” — розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

⠀ Розклад руху:

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні орієнтовно становитиме 3 000 грн.

Як пояснили в Укрзалізниці, розклад складено так, щоб пасажири могли зручно пересісти на поїзди в напрямку:

Відня (подорож триватиме менше трьох годин),

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха,

а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. ⠀

Час очікування між пересадками становитиме не більше двох годин. ⠀