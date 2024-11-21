На війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець

На війні в Україні загинув 24-річний грузинський боєць Леван Лохішвілі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Як розповів його бойовий побратим Олександр Рогава, Леван загинув 19 листопада в Херсонській області, під час вибуху саморобного дрона.

"Ми вели роботу з підготовки розвідувально-оглядових позицій. Ми пропрацювали годину та почули звук дрона, т.зв. саморобного дрона. Ми почекали деякий час, проте в якийсь момент дрон вдарив у Левана. Нас було четверо. Леван помер на місці. У ще одного бійця потрапив уламок дрона і поранив його. Інший отримав контузію", – розповів Рогава.

Лохішвілі був військовослужбовцем третьої роти 220-го батальйону 126-ї ОБрТрО м. Одеса. Ця група складається переважно з добровольців. Він прибув до України 29 березня 2022 року. До приїзду в Україну працював кухарем.

Через рік Леван на якийсь час повернувся до Грузії, проте навесні 2024 року вирішив знову повернутися до України.

"Леван проходив обов’язкову військову службу лише у Грузії. Решту військового досвіду здобув в Україні. Тут він пройшов підготовчі курси. Усі завдання, які ми давали йому на полігоні, виконував за п’ять хвилин як професійний військовий. Він був дуже розумною та відповідальною людиною", — згадує Рогава.

Як пише News Georgia, тіло загиблого військового мають доставити до Грузії найближчими днями.

З перших днів початку війни в Україні воюють кілька сотень (за неофіційною інформацією до 2 тисяч) грузинських добровольців. Вони зараховуються до різних батальйонів і беруть участь у бойових діях на передовий.

З лютого 2022 року до цього часу в Україні загинули 74 грузинські бійці.