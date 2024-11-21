Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн надала екстрену медичну допомогу пасажиру рейсу Цюрих-Брюссель, на якому вона летіла.

Про це повідомляє швейцарський новинний портал 20 Minuten.

Надзвичайна медична ситуація сталася в середу, 20 листопада на рейсі авіакомпанії Swiss Air. Екіпаж зробив оголошення, адресоване пасажирам, із проханням надати медичну допомогу одному з тих, хто перебував на борту. На цей заклик відгукнулася фон дер Ляєн, яка має медичну освіту.

Як розповів очевидець, екіпаж шукав людину з медичним досвідом. Він побачив жінку, яка поспішила на допомогу.

“Я майже впевнений, що це була Урсула фон дер Ляєн. Я вважаю, що це чудово, як вона це зробила”, — розповів він.

Після приземлення у Брюсселі її забрав чорний Mercedes.

Заступниця головного речника Комісії ЄС Аріанна Подеста підтвердила 20 Minutesі факт інциденту і що помічницею на борту була саме президентка Комісії Урсула фон дер Ляєн, яка поверталася з саміту G20 .

“Ми поверталися з Ріо до Брюсселя, коли інший пасажир потребував медичної допомоги під час польоту. Як зазвичай у таких випадках, бортовий персонал авіакомпанії запитав, чи хтось із пасажирів має медичні знання. Президентка надавала допомогу пасажиру, який потрапив у біду, поки ми не приземлилися, і медичний персонал взяв на себе допомогу”, — розповіла Подеста.

На запит 20 Minute авіакомпанія підтвердила, що на борту літака у пасажира стався інцидент зі здоров’ям, під час якого інший пасажир надав першу допомогу. З міркувань конфіденційності пресслужба не надала жодної інформації про причетних осіб або стан здоров’я постраждалого пасажира.

Як відзначає видання, Урсула фон дер Ляєн має довгу кар’єру в галузі охорони здоров’я. У 1991 році вона отримала докторський ступінь. Крім іншого, вона працювала асистентом лікаря в жіночій консультації в Ганноверській медичній школі з 1988 по 1992 рік.

У 2001 році вона отримала ступінь магістра громадської охорони здоров’я, а потім працювала науковим співробітником у Ганноверській медичній школі на кафедрі епідеміології, соціальної медицини та досліджень у сфері охорони здоров’я.