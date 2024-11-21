На фронті протягом минулої доби зафіксовано 153 бойових зіткнення. За минулу добу армія РФ втратила на війні в Україні близько 1510 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 83 авіаційних ударів, скинули 138 керованих авіабомб. Крім цього, здійснили понад чотири тисячі обстрілів, з них 92 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяли для уражень 1380 дронів-камікадзе.

Війська РФ завдавали авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Журавка, Басівка, Новеньке, Біловоди, Краснопілля Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Новоєгорівка, Закітне, Сіверськ, Червоне, Липівка, Торецьк, Костянтинівка, Миролюбівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Кринична, Улакли, Андріївка, Лисівка Донецької області; Олексіївка, Новодарівка Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також уражено пункт управління та польовий склад боєприпасів військ РФ.

Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Рф втратила 727 250 військових. Минулої доби втрати російських окупантів склали 1510 військових. Крім того, українські воїни знешкодили вісім танків, 24 бойових броньованих машини, 50 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку війська РФ чотири рази проводили безрезультатні штурмові дії в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Загризового, Кучерівки, Кругляківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку українські війська зупинили десять атак. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Чернещини, Зарічного, Григорівки, Серебрянки та Тернів.

На Сіверському та Краматорському напрямках росіяни штурмових та наступальних дій не проводили, проте, завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Сіверськ, Часів Яр та Липівка.

Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію, війська РФ сім разів намагалися просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони за добу відбили 34 атаки. Окупанти намагалися просунутись неподалік населених пунктів Миролюбівка, Пустинка, Промінь, Крутий Яр, Красний Яр, Лисківка, Юр'ївка, Жовте, Петрівка, Даченське, Новоолексіївка, Григорівка та Пушкіне.

На Курахівському напрямку в районах населених пунктів Берестки, Зоря, Сонцівка, Максимільянівка, Катеринівка, Єлизаветівка та Антонівка росіяни 29 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку Сили оборони відбили 29 атак в районі Трудового, Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки та Новодарівки.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках минулої доби росіяни активних дій не проводили.

На Придніпровському напрямку ЗСУ шість разів відбивали атаки російських військ.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями армія РФ зберігає присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де росіяни за минулу добу завдали 25 авіаударів, застосувавши 39 керованих авіабомб.