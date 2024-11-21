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У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла
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У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла

Надія Собенко
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Вранці 21 листопада у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях через ракетну атаку РФ застосовували екстрені відключення світла. Близько 9 ранку екстрені відключення світла скасовано.

Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", — повідомили у ДТЕК.

Як пояснили в обленерго, превентивні знеструмлення запроваджені, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.

О 8:36 голова КМВА Сергій Попко повідомив про скасування у Києві екстрених відключень світла і перехід на погодинні графіки.

Згодом про скасування екстрених заходів повідомили енергетики інших регіонів.

Вранці 21 листопада російські війська здійснили ракетну атаку, зокрема завдали удару по Дніпру.

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