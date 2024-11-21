У Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла

Вранці 21 листопада у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернівецькій, Житомирській, Полтавській та Сумській областях через ракетну атаку РФ застосовували екстрені відключення світла. Близько 9 ранку екстрені відключення світла скасовано.
Про це повідомляють ДТЕК та місцеві обленерго.
"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", — повідомили у ДТЕК.
Як пояснили в обленерго, превентивні знеструмлення запроваджені, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань.
О 8:36 голова КМВА Сергій Попко повідомив про скасування у Києві екстрених відключень світла і перехід на погодинні графіки.
Згодом про скасування екстрених заходів повідомили енергетики інших регіонів.
Вранці 21 листопада російські війська здійснили ракетну атаку, зокрема завдали удару по Дніпру.