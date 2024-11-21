OpenAI запускає голосовий режим ChatGPT у браузері

Компанія OpenAI розширює функцію голосового режиму для ChatGPT, що дозволяє користувачам спілкуватися з ШI-ботом безпосередньо у браузері.

Про це пише Tech Crunch.

Функція голосового режиму для ChatGPT, яка вперше з’явилася у вересні на iOS та Android, тепер доступна для передплатників Plus, Enterprise, Teams та Edu у вебверсії ChatGPT. Ця технологія використовує голосові можливості OpenAI GPT-4o для створення природних і реалістичних голосових розмов.

Бот може розпізнавати невербальні сигнали, такі як швидкість мови, і відповідати з емоціями. Для початку голосової розмови користувач має натиснути іконку мікрофона в нижньому правому куті екрану та дозволити браузеру доступ до мікрофона. Інтерфейс під час розмови включає екран з синім орбом у центрі.

Користувачі можуть вибрати один із дев’яти голосів ChatGPT, кожен із яких має унікальний тон і характер. Наприклад, голос "Arbor" описується як "невимушений і універсальний", а "Ember" — як "впевнений та оптимістичний".

Передплатники Plus і Teams мають щоденні ліміти на використання голосового режиму. OpenAI повідомлятиме, коли залишиться 15 хвилин до завершення доступного часу. Для безкоштовних користувачів функція буде доступна в режимі попереднього перегляду протягом кількох тижнів.

OpenAI планує відкрити доступ до функції Advanced Voice Mode або голосового режиму для всіх користувачів у найближчі тижні.