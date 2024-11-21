Молдова уклала безпекову угоду з Великою Британією

Велика Британія та Румунія висловили підтримку Молдові в боротьбі з наслідками війни Росії проти сусідньої України та у межах візиту британського та румунського міністрів закордонних справ до Молдови було підписано нову угоду про партнерство у сфері безпеки та оборони.

Про це пише Reuters.

Згідно із заявою Великої Британії, метою угоди є розширення співпраці між двома країнами та посилення стійкості Молдови до зовнішніх загроз. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відзначив значний наплив українських біженців до Молдови після початку вторгнення Росії у лютому 2022 року, зокрема 50 тисяч дітей.

"Знаходячись поряд з Україною, молдавани щодня відчувають на собі наслідки російської агресії, імперіалізму та тиску", — заявив Леммі.

У межах співпраці також було підписано угоду про реадмісію, яка забезпечить повернення молдовських громадян, які незаконно перебувають у Великій Британії. Крім того, Лондон надасть 2 мільйони фунтів стерлінгів для покращення захисту Молдови від кібератак і 5 мільйонів фунтів для зміцнення системи охорони здоров'я для допомоги біженцям.

Президентка Молдови Мая Санду, яка нещодавно перемогла на виборах, назвала Росію та корупцію найбільшими загрозами для країни. Молдовські виборці також нещодавно підтримали референдум щодо внесення до конституції положень про інтеграцію з Європейським Союзом.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан представив оновлений варіант конституції, де стратегічною метою країни визначено європейську інтеграцію.

Міністерка закордонних справ Румунії Люмінца Одобеску підкреслила важливість спільної роботи з Великою Британією задля підтримки Молдови. Вона також привітала результати виборів у Молдові, зазначивши, що це сигнал продовження проєвропейського курсу країни.

Молдова та Румунія мають тісні історичні та культурні зв’язки, зокрема спільну мову. До здобуття незалежності у 1991 році Молдова понад 150 років перебувала у складі Російської імперії, Великої Румунії та Радянського Союзу.