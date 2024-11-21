Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) заявила про затримання громадянина Німеччини Миколи Гайдука, якого звинувачують у плануванні диверсій на енергетичних об’єктах у Калінінградській області. За даними російської сторони, Гайдук діяв за вказівкою громадянина України Олександра Жорова.

Про це пише АР.

ФСБ повідомила, що Гайдука, жителя Гамбурга 1967 року народження, затримали під час перетину кордону між Польщею та російським Калінінградом. У його автомобілі нібито було знайдено пів літра рідкої вибухівки.

Російські спецслужби також стверджують, що Гайдук причетний до вибуху на газорозподільній станції у Калінінградській області, який стався в березні цього року. Його звинувачують у терористичному акті та контрабанді вибухових речовин. Суд обрав для Гайдука запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час розслідування.

Як пише видання, Міністерство закордонних справ Німеччини підтвердило факт затримання свого громадянина в жовтні. Представниця МЗС Катрін Дешаур зазначила, що консульство Німеччини у Санкт-Петербурзі було поінформоване про інцидент і надає затриманому консульську підтримку. Інші подробиці справи в міністерстві не розголошують через правила конфіденційності.

Щодо заяв ФСБ про зв’язок Гайдука з українським громадянином, німецькі офіційні особи утримались від коментарів.

Представниця МЗС Німеччини також наголосила, що в Росії панує "атмосфера залякування та страху", яка може призводити до довільних затримань іноземців.