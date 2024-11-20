Ляшко: сімейні лікарі зможуть отримати вищу зарплату

Наступного року сімейні лікарі в Україні зможуть отримувати більшу заробітну плату за рахунок збільшення капітаційної ставки .

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондентка Суспільного.

За словами очільника МОЗ, у бюджеті на 2025 рік заклали збільшення капітаційної ставки — це розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта. Він залежить від фактичних звернень пацієнта до лікаря. Нині ставка становить 786 гривень 65 копійок.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що реформа передбачає, що держава не встановлює зарплати для медиків. Їх визначає керівництво лікарень залежно від того, скільки грошей лікарня отримала за надані послуги.

"Тому для нас є 2 ключових пріоритети в системі. Ця система та реформа базувалась на ключовій людині — це пацієнт, але ми не повинні забути в системі іншу ключову людину — це медпрацівник", — наголосив Ляшко.

Наскільки саме збільшать капітаційну ставку міністр не уточнив.