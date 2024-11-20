З російського полону Україна повернула понад 3,5 тисячі українців — Лубінець

З початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 захисників та захисниць, включаючи 168 цивільних українців.

Про це на брифінгу 20 листопада розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону", – сказав омбудсмен.

За словами посадовця, з 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути – 168 цивільних громадян, решта – військовополонені.

Лубінець також зауважив, що військовополонених повернули винятково через процедуру обміну й додав, що за офіційними даними, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні". Йдеться як про військових, так і про цивільних.

Обміни полоненими

Україна 18 жовтня провела 58-й обмін військовополоненими з російською стороною, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. У той раз додому повернувся правозахисник, журналіст, активіст і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максима Буткевича.

Також 18 жовтня в Україну повернули тіла 501 загиблого українського військового.

До того попередній обмін військовополоненими між Україною та РФ відбувся 14 вересня. Тоді Україна повернула 103 полонених, з них 23 "азовців".

21 жовтня 2024 року президент України Володимир Зеленський говорив, що наразі Київ зміг повернути з російського полону загалом 3767 людей.