У четвер, 21 листопада, в Україні вимикатимуть світло у кілька черг. Графік відключень електроенергії за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних сторінках операторів розподілу у кожній області окремо.

Про це повідомляє "Укренерго".

Як діятимуть черги відключень світла:

7:00 — 11:00 — одна черга відключень;

11:00 — 19:00 — дві черги відключень;

19:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Як розповіли у компанії, причина тимчасового запровадження обмежень електроенергії — пошкодження енергообʼєктів внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком", — додали в "Укренерго".

Що таке черги відключень

У компанії Yasno пояснили, що таке черги відключення світла і як вони працюють.

Зокрема черга — це група споживачів, яка споживає певну кількість електроенергії. Загалом таких черг є 6. Чим більше дефіцит електроенергії в енергосистемі, тим більше черг споживачів вимикають одночасно під час стабілізаційних обмежень.

Що таке черги відключень світла. Інфографіка Yasno

При цьому до якої кількості черг застосовують обмеження електроенергії визначає "Укренерго". Далі кожен оператор систем розподілу (обленерго) окремо визначає, який графік відключень застосовувати у регіонах та які саме черги відключати.

Важливо зазначити, що розподіл на 6 черг відключень використовують здебільшого ДТЕК, Yasno та "Укренерго" у розрахунках лімітів споживання для областей України. У інших обленерго черг відключень може бути більше, або менше.

Масований обстріл України 17 листопада

17 листопада, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали одразу в кількох містах та регіонах — зокрема, у Києві, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Черкащині. Через атаку є загиблі та поранені, у країні застосовується режим екстрених відключень електроенергії.

За даними "Укренерго", внаслідок масованого обстрілу з боку РФ 17 листопада були пошкоджені енергооб’єкти в кількох регіонах.