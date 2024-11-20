Ексрадниця Трампа з внутрішньої політики може очолити Мінсільгосп

Обраний президент США Дональд Трамп висунув свою колишню радницю з внутрішньої політики Брук Роллінс на посаду глави Міністерства сільського господарства.

Про це йдеться в опублікованій заяві Трампа на Х (раніше Twitter).

Після того, як новообраний президент висунув кандидатку, то посаду має затвердити Сенат, де переважають республіканці.

"Як наша наступна міністерка сільського господарства, Брук очолить зусилля із захисту американських фермерів, які справді є опорою нашої країни", — пише Трамп.

Він додав, що його кандидатка має відповідні практичні навички, а також глибокі знання з політики як у некомерційних, так і в урядових організаціях на державному та національному рівнях.

Раніше газета The Wall Street Journal писала, що Трамп розглядав 52-річну Роллінc на посаду керівника апарату співробітників Білого дому, проте в результаті на цю посаду обрана Сьюзан Вайлз.

За останні чотири роки Роллінс заснувала та стала гендиректоркою організації, що підтримує Трампа — "Америка перш за все".

Вибори у США 2024 року

5 листопада у США відбулися вибори — президентські та до обох палат Конгресу. За посаду президента змагалися колишній президент, республіканець Дональд Трамп та чинна віцепрезидентка, демократка Камала Гарріс. Як свідчить американська Національна мапа результатів виборів, Трамп набрав 312 голосів виборників. Гарріс визнала свою поразку й привітала Трампа з перемогою.