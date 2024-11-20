Верховна Рада 20 листопада ухвалила у другому читанні законопроєкт №10132 про репарації постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Росії проти України.

Про це Telegram повідомила співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

За її словами, "За" законодавчу ініціативу проголосували 307 парламентарів за мінімально необхідних 226.

Законопроєктом пропонується визначити основні принципи захисту прав людей, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією Росії проти України, а також принцип реалізації права та надання невідкладних проміжних репарацій.

Документ визначає порядок обліку інформації про таких людей та захист їхніх персональних даних, зокрема інформації про особисте та сімейне життя, які пропонується вносити до Державного реєстру осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії РФ проти України, який створюватиметься на підставі окремого закону.

Також пропонується створити комісію з розгляду питань, пов'язаних з визнанням людей постраждалими, а також Фонд виплати невідкладних компенсацій і джерела його наповнення. Серед них — кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, кошти, отримані в порядку зворотної вимоги (регресу) до заподіювача шкоди, репарації чи інші стягнення з Росії.

Раніше урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко розповіла, що вже понад 300 українців отримали виплати у межах проєкту, спрямованого на проміжні репарації постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з війною.

На початку серпня 2024-го в уряді звітували, що близько 270 постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з агресією РФ проти України, подали заявки на отримання компенсацій.

11 вересня президент Володимир Зеленський заявляв, що вже відомо про 137 тисяч воєнних злочинів росіян проти України та українців.