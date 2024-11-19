Bloomberg: Мінюст США вимагатиме через суд зобов'язати Google продати Chrome

Міністерство юстиції США вирішило вимагати від суду, щоб корпорація Alphabet, яка володіє технологічним гігантом Google, продала браузер Chrome.

Про це повідомило в понеділок агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Як пише агентство, представники прокуратури на засіданні 13 листопада, крім продажу Chrome, також мають намір попросити суддю Федерального суду округу Колумбія Аміта Мехта встановити вимоги до ліцензування даних.

За інформацією джерел, антимонопольні заходи також передбачають кроки, що стосуються штучного інтелекту (ШІ). Чиновники відмовилися, як зазначає Bloomberg, "від більш жорсткого варіанту, який змусив би корпорацію продати Android".

Як вказує агентство, в Мін'юсті хочуть продавати браузер, оскільки він є одним з основних шляхів доступу до пошукової системи Google. За даними служби аналізу веб-трафіку StatCounter, частка Chrome на ринку США становить 61%.

На думку представників Google, подібні пропозиції завдадуть шкоди споживачам і розробникам. За словами віцепрезидента корпорації з питань регулювання Лі-Енн Малхолланд, Мін'юст "продовжує просувати радикальний порядок денний, який в такому випадку виходить далеко за рамки юридичних питань".

5 серпня Федеральний суд округу Колумбія постановив, що Google зловживав своїм становищем на ринку, щоб зберегти монополію в сфері пошукових систем і розміщення реклами в Інтернеті. Суд постановив, що Google заблокував для конкурентів близько 90% ринку інтернет-пошуку, уклавши угоду з виробником електроніки Apple, який зробив пошукову систему Google пошуковою системою за замовчуванням у своєму браузері Safari.