Країни Європейського союзу підписали листи про наміри щодо спільної розробки систем протиповітряної оборони, дронів-камікадзе та засобів РЕБ. Це частина зусиль ЄС зі співпраці між урядами держав в оборонній сфері.

Про це повідомляє Європейське оборонне агентство (EDA).

Зазначається, що 19 листопада 2024 року міністри оборони схвалили звіт про координований щорічний огляд оборони (CARD) за 2024 рік — "Стан Союзу" щодо оборони ЄС. Огляд визначає дієві можливості співпраці для держав-членів для спільного розвитку критично важливого військового потенціалу.

"Вперше ухвалення звіту поєднується з підписанням листів про наміри державами-членами в чотирьох сферах: інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона; радіоелектронна боротьба; безвісні боєприпаси; створення європейського бойового корабля", — йдеться у повідомленні.

Агентство зазначає, що 18 членів ЄС домовились про співпрацю в галузі ППО. Спільно розробляти дрони-камікадзе будуть 17 країн, 14 країн — засоби РЕБ, а сім — бойовий корабель.

"Сфера дії цих листів про наміри варіюється від короткострокових спільних закупівель, середньострокової модернізації та оновлення до довгострокового розвитку майбутніх можливостей", — сказано у повідомленні.

Як зазначили в EDA, інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона (IAMD) має вирішальне значення для захисту критично важливої ​​інфраструктури Європи, міських районів і військ "від дедалі складнішого спектра повітряних загроз, включаючи балістичні ракети, крилаті ракети та безпілотні літальні системи".

Електронна боротьба відіграє вирішальну роль у сучасних конфліктах, дозволяючи порушити зв’язок і датчики противника. Це може забезпечити інформаційне домінування та захист національної безпеки, зазначили в агентстві.

Дрони-камікадзе — це універсальні системи, які можуть поєднувати збір розвідувальної інформації з точними ударами. Усі останні військові операції підтвердили руйнівний потенціал цієї спроможності.

Європейський бойовий корабель (ECV) — загальна назва багатоцільового модульного надводного бойового корабля. В EDA зазначили, що Європі потрібен потужний потенціал для захисту своїх вод, а також здатність реагувати на конфлікти за кордоном.